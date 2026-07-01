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No habrá luna de miel

“El accionar del gobierno y la interpretación de la prensa serán determinantes”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    ¿Alguna vez se han encontrado ante una decisión complicada que, luego de tomarla, defienden por sobre todas las cosas? Generalmente es un proceso inconsciente. Pongamos un ejemplo simple: quieres comprar una computadora, una decisión importante porque es una gran inversión y tu principal herramienta de trabajo. Hay muchas opciones y, cuanto más lo piensas, más dudas tienes. Hasta que finalmente decides. Pasan los días, las semanas y los meses, y ya te olvidaste de que contemplaste otra opción. Cada día te familiarizas más con tu compañera de trabajo y, si alguien cuestiona tu decisión, le contarás las infinitas maneras en que tu computadora es genial.

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