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Perú: País con capacidad especiales emergentes

“Los Estados deben avanzar al mismo ritmo de esta velocidad tecnológica, que aporta múltiples beneficios para la planificación estratégica de un país y que está inmersa en todos los campos del Poder Nacional”.

    Gustavo Sánchez Castro
    Por

    Coronel (R) FAP Investigador asociado del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (CEGESEN)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La historia de la humanidad registra que los primeros ejércitos organizados surgieron en Mesopotamia y Egipto hace 4500 años (2500 a. C.), mientras que las marinas de guerra, con los cretenses y egipcios, tienen una antigüedad de 3500 años (1500 a. C.). El primer vuelo del hombre en una aeronave más pesada que el aire se realizó el 17 de diciembre de 1903, en Carolina del Norte. Ocho años más tarde, en 1911, el avión como arma ya estaba presente en la guerra ítalo-turca; en 1914 participaba en la Primera Guerra Mundial y, 66 años después del primer vuelo, el 16 de julio de 1969, el Apolo 11 llevaba al primer hombre a la Luna.

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