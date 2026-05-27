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Pobreza educativa

“El gran reto que enfrentamos como país es lograr que todos los estudiantes logren niveles satisfactorios de rendimiento”.

    Santiago Cueto
    Por

    Investigador Principal de GRADE y profesor de psicología en la PUCP

    scueto@comercio.com.pe

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    Recientemente el Ministerio de Educación publicó, como todos los años, los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de los estudiantes (ENLA) del año 2025. Los resultados son preocupantes pues muestran pobreza educativa y estancamiento en logros.

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