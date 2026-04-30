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Poco que celebrar

“Para celebrar resultados más relevantes cada 1 de mayo, es necesario generar mayores volúmenes de empleo de calidad”.

    Gustavo Yamada
    Por

    Profesor de Economía en la Universidad del Pacífico

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    Día del Trabajo 2026
    Día del Trabajo 2026

    La conmemoración del Día del Trabajo cada 1 de mayo debería ser una oportunidad para celebrar los logros más importantes en el mercado laboral durante el año que pasó. ¿Es este el caso en nuestro querido país, afectado por todo tipo de crisis?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.