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Que alguien se quede

“El Perú no puede darse el lujo de otro gobierno corrupto y/o banal que se rompa antes de tiempo”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

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