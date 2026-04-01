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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Que no nos engañen

“La realidad es que la sola decisión de su implementación generaría una fuerte presión internacional”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Uno de los temas que diversos candidatos abordaron durante los primeros debates presidenciales realizados fue invocar la supuestamente necesaria salida del sistema interamericano de derechos humanos, y específicamente de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como requisito sine qua non para poder combatir eficazmente la delincuencia e inseguridad que penosamente campea en nuestro país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.