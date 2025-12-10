En el Semáforo de este miércoles 10 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el Gobierno Peruano distinguió a la escritora y gestora cultural Doris Moromisato Miasato como Personalidad Meritoria de la Cultura por su labor rescatando las raíces japonesas en la sociedad peruana y por liderar más de 30 ferias nacionales como directora cultural de la Cámara Peruana del Libro; segundo, entre enero y noviembre se reportaron 1′339.272 robos de celulares en el país, equivalente a 4.010 diarios, mayormente los lunes, sábados y domingos entre las 10 a.m. y 7 p.m.; y, finalmente, la refinería de Talara de Petro-Perú podría detener operaciones por falta de pago a Gasnorp, con plazo hasta el sábado 13.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Reconocimiento a Doris Moromisato Miasato

El Gobierno Peruano distinguió como Personalidad Meritoria de la Cultura a la escritora, poeta, investigadora y gestora cultura Doris Moromisato Miasato. Hija de inmigrantes okinawenses, Moromisato ha dedicado su vida a rescatar, documentar y dar voz a las raíces japonesas presentes en la sociedad peruana, sobre todo a las experiencias de la comunidad nikkei. En su trayectoria, además, fue directora cultural de la Cámara Peruana del Libro, cargo desde el que lideró más de 30 ferias nacionales.

🔴 Más de 4.000 celulares robados por día

Entre enero y noviembre de este año, en el país se han reportado 1’339.272 robos de celulares, según cifras del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad de Osiptel. Ese número significa que, en promedio, cada día se roban 4.010 teléfonos. Si bien en años pasados hubo cifras más altas de robos por día (sobre todo antes de la pandemia), la cantidad sigue siendo alarmante. Los días que más robos hay son los lunes, sábados y domingos, mayormente entre 10 a.m. y 7 p.m.

🔴Nuevo problema en la petrolera estatal

La situación de Petro-Perú se complica aún más. Fuentes del sector hidrocarburos advirtieron a El Comercio que la refinería de Talara podría detener sus operaciones por la falta de pago del servicio de gas natural. La petrolera estatal debería por lo menos dos facturas mensuales a Gasnorp, que tiene el monopolio de la distribución de gas natural en Piura. Petro-Perú tendría hasta el sábado 13 para cancelar. Hace unos días, este Diario informó que en la refinería se ha suspendido el servicio de limpieza.