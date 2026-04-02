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Reformas al sistema de justicia peruano

“La Comisión de Venecia, por tanto, recomienda que el próximo Congreso emprenda un proceso de reforma judicial integral, inclusivo y transparente, priorizando la participación de todos los actores relevantes”.

    Maricarmen Alva
    Por

    Congresista de la República

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    Recientemente, la Comisión de Venecia emitió un dictamen sobre el impacto negativo de diversas reformas y propuestas parciales en el sistema de justicia peruano. Considerando que nuestro país es uno de sus miembros y que se trata del órgano consultivo del Consejo de Europa, especializado en asuntos constitucionales y con notable prestigio mundial, sus recomendaciones deben ser observadas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.