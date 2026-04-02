Reformas al sistema de justicia peruano

Recientemente, la Comisión de Venecia emitió un dictamen sobre el impacto negativo de diversas reformas y propuestas parciales en el sistema de justicia peruano. Considerando que nuestro país es uno de sus miembros y que se trata del órgano consultivo del Consejo de Europa, especializado en asuntos constitucionales y con notable prestigio mundial, sus recomendaciones deben ser observadas.

Señala, entre otros aspectos, que el actual nombramiento y remoción de magistrados debe ser independiente, que debe sustituirse el sistema de ratificación periódica, que no se debe restringir el control difuso judicial y que la provisionalidad de jueces y fiscales es contraproducente. Considera que las reformas parciales, en general, no son el camino idóneo. La Comisión de Venecia, por tanto, recomienda que el próximo Congreso emprenda un proceso de reforma judicial integral, inclusivo y transparente, priorizando la participación de todos los actores relevantes.

Así, se pronuncia sobre la Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Justicia que presido; puntualmente, sobre el informe final de la misma, que contiene una propuesta integral de reforma constitucional. La Comisión de Venecia sostiene que se debe priorizar el trabajo integral, rechazando proposiciones parciales (“parches”). Por ello, reconoce que el trabajo realizado por la comisión especial es encomiable, al ser el resultado de amplias consultas a los diversos actores del sistema de justicia. Señala expresamente que cualquier reforma del sistema de justicia que emprenda el próximo Congreso debería retomarse o hacerse sobre la base del trabajo de la comisión especial.

La Comisión de Venecia también se pronunció sobre las coincidencias de fondo con la propuesta de la comisión especial, lo que refleja el resultado de una labor técnica y comprometida con el objetivo de asegurar a los ciudadanos un servicio de justicia de calidad que, lamentablemente, hoy no existe.

Si bien las conclusiones del citado órgano internacional muestran serias preocupaciones estructurales del caso peruano, también expresan que hay una luz gestada desde el propio Estado, que se puede encontrar en el trabajo de la Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Justicia. Esto configura un incentivo importante para continuar con el trabajo neutral, plural y descentralizado, y presentar próximamente las propuestas normativas de desarrollo constitucional que concretarán la finalización del encargo hecho por el pleno del actual Congreso.