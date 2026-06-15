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La principal reforma

“La enorme corrupción institucionalizada en el Poder Judicial y en el Ministerio Público son solo un reflejo de la debilidad del sistema”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Cuando Lucía tenía 8 años, su padrastro comenzó a abusar de ella. No pasaría mucho tiempo antes de que unos familiares la dejaron en un campamento de tala ilegal al norte del río Ucayali para que trabajara en un bar. Era una niña y estaba obligada a prostituirse para atraer más clientes y tenerlos contentos. A cambio de ello, los dueños del bar le mandaban una mensualidad al padrastro. Pero Lucía no se quedaría tranquila. En cuanto pudo, aprovechó un descuido y escapó. Caería luego en otra red de prostitución infantil vinculada esta vez al tráfico de drogas, de la que también escaparía años más tarde con suficiente información que ayudaría a demostrar cómo las economías ilegales en la Amazonía están integradas por policías en actividad, jueces y fiscales que los ayudan a mantenerse en la impunidad. Pero Lucía fue asesinada, y su cuerpo, dejado en plena vía pública como una advertencia.

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