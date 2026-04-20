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Jueces temporales: La normalización de la precariedad

“¿Cómo podemos asegurar que el sistema de justicia en nuestro país funcione si más de la mitad de los jueces son provisionales?“.

    Adrian Simons Pino
    Por

    Abogado y profesor en la Universidad del Pacífico

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    "La provisionalidad judicial fue concebida como una solución excepcional para cubrir vacíos temporales. En el Perú, sin embargo, la excepción se ha convertido en regla". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La provisionalidad judicial fue concebida como una solución excepcional para cubrir vacíos temporales. En el Perú, sin embargo, la excepción se ha convertido en regla". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En un sistema de justicia sólido, los jueces deberían ejercer sus funciones con independencia, lo cual implica necesariamente que gocen de estabilidad en el cargo y protección institucional suficiente para decidir únicamente conforme a Derecho. Sin embargo, la realidad del sistema judicial peruano está muy lejos de ese ideal.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.