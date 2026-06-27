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Tarea ciclópea

“Keiko Fujimori necesitará apoyo político en el Congreso porque la tarea que le espera es ciclópea”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Keiko Fujimori tiene que proponerse hacer el mejor gobierno de la historia, aun sin mayoría en el Congreso. Eso implica conformar un Gabinete integrado por los mejores, y buscar acuerdos. Para ello tiene que vencer la propensión psicológica natural a confiar solo en los más cercanos.

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