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Tiempos violentos de Roberto Sánchez

“Tira detergente sobre la evidencia que todos vimos en vivo, alegando que el golpe fue una simple ‘proclama política’”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

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    "Si Sánchez limpia la escena, la incorporación de José Domingo Pérez completa el cuadro de Tarantino". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Si Sánchez limpia la escena, la incorporación de José Domingo Pérez completa el cuadro de Tarantino". Ilustración: Giovanni Tazza

    Cual personaje de Tarantino, Roberto Sánchez ha montado un servicio de limpieza profunda para Antauro y Castillo. Con la ayuda del exfiscal José Domingo Pérez, pretenden convencernos de que lo que vimos el 7 de diciembre no fue un crimen, sino un malentendido.

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