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Tres fortalezas de nuestro sistema electoral

“Para que ocurra un fraude real, las irregularidades tendrían que ir en un mismo sentido y ser suficientes en todo el país”.

    Javier Albán
    Por

    Profesor universitario especialista en temas constitucionales y electorales

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Toda reforma debe tener como base el acuerdo político para que la discusión sea ordenada y con norte. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Toda reforma debe tener como base el acuerdo político para que la discusión sea ordenada y con norte. (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Tras la experiencia de las denuncias de fraude electoral en las elecciones del 2021 —una situación que se ha repetido en otras partes del mundo en tiempos recientes—, es difícil pensar que este año no pueda volver a ocurrir algo similar. El hecho de que aquella vez no solo no se presentaran pruebas de un fraude, sino que no se plantee una teoría coherente de cómo habría ocurrido dicho fraude, no impidió que el rumor se difunda lo suficiente como para dañar la confianza en la democracia.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.