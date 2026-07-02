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¿Tu celular? Tu rescatista más cercano

“La próxima gran emergencia no pondrá a prueba únicamente nuestras edificaciones. Pondrá a prueba nuestra capacidad para colaborar”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Tendemos a creer que innovar es lanzar un nuevo producto. En realidad, innovar también es resolver problemas de siempre de formas completamente distintas. ¿Cómo lograr que un teléfono móvil advierta sobre un terremoto antes de que la tierra empiece a sacudirse y convierta unos pocos segundos en la diferencia entre la vida y la muerte?

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