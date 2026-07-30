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Una agencia para la ciudadanía digital peruana

“Por ello, desregular para lograr un Estado más simple y cercano vía la tecnología, implica definir qué ciudadanía digital nos merecemos”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    La creciente demanda de talento digital impulsa el avance de los bootcamps en Perú, mientras universidades adaptan sus modelos para combinar rapidez, especialización y formación integral.
    La creciente demanda de talento digital impulsa el avance de los bootcamps en Perú, mientras universidades adaptan sus modelos para combinar rapidez, especialización y formación integral.

    El anuncio de construir un Estado al servicio de los ciudadanos podría convertirse en la reforma más importante del quinquenio de la presidenta Keiko Fujimori. No porque implique revisar cuántas oficinas públicas hay, sino porque obligará a replantear qué significa, a fin de cuentas, ser un ciudadano del siglo XXI en medio de una democracia cuya legitimidad ya no solo reposa en el rito electoral.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.