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Una nueva oportunidad

“El Perú cuenta con programas y planes nacionales de inteligencia artificial y competitividad que convendría articular mediante programas de transformación productiva”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Más allá de las importantes reformas que exigen estos desafíos, necesitamos seleccionar mejor nuestras inversiones y ejecutarlas con eficiencia". (Ilustración: El Comercio)
    "Más allá de las importantes reformas que exigen estos desafíos, necesitamos seleccionar mejor nuestras inversiones y ejecutarlas con eficiencia". (Ilustración: El Comercio)

    El Perú vuelve a encontrarse ante una oportunidad histórica, ya que la demanda internacional de minerales y las nuevas conexiones comerciales con Asia ofrecen condiciones favorables para impulsar nuestro crecimiento. Sin embargo, la historia nos recuerda que disponer de recursos y oportunidades no garantiza transformarlos en desarrollo sostenible.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.