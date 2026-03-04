Votar es clave

Lo más valioso de la democracia no son sus procedimientos ni sus formas, sino la certeza de que cada ciudadano y ciudadana pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Votar es la expresión más concreta y palpable de esa igualdad: en las urnas todos valemos lo mismo, independientemente de nuestra condición económica, social o política.

El edificio democrático del Perú está maltrecho. Y lo que lo mantiene –su viga más resistente, la que no podemos dejar caer– son las elecciones. Estas nos permiten definir en conjunto nuestro destino, cambiarlo. Mientras las elecciones sean libres y justas, mientras sean vistas como legítimas y transparentes, habrá una democracia que defender y un futuro que construir. Esa certeza, hoy más que nunca, debe movernos a actuar. Por eso, en este momento, votar es más importante que nunca. Tenemos la obligación moral y cívica de seguir construyendo un país democrático, y creer que eso es posible.

Por las sombras que aparecen en el camino, cada vez más peruanas y peruanos construyen la idea de que no es posible cambiar la realidad, de que estamos ante un contexto inviable, no reversible con un mero voto. Ello nos duele profundamente. Yo no los culparía. Los entiendo. Pero no podemos aceptarlo como un destino inevitable. No queremos una generación que sienta que el Perú no la protege, no la motiva ni la merece. Queremos un país que, en lugar de perder a sus habitantes por falta de opciones, les brinde razones para creer y construir. Porque la vida importa, y las razones para vivir en comunidad importan más aún.

La esperanza no aparece sola; se construye con decisiones, con participación, con la voluntad de no dejar el futuro colectivo en manos de la indiferencia. Nos costó mucho llegar a esta frágil democracia construida a pulso y son muchos nuestros logros colectivos. Tenemos futuro, pero debemos cuidarlo para asegurar la legitimidad del gobierno que viene. La esperanza es la última frontera, y recuperarla es una tarea urgente que no admite postergación.

La universidad tiene un rol urgente en todo esto. No solo como espacio de formación, sino como el lugar donde se recuperan los sentidos comunes que nos unen como sociedad, como lugar para aportar esperanzas. En un país fragmentado por la desconfianza, necesitamos espacios que nos inviten a escucharnos, reconocernos en el otro y arribar a consensos desde los cuales sea posible avanzar. Ese es también un fin esencial de la universidad, una responsabilidad que compartimos con toda la sociedad civil.

Esta elección es inédita. Luego de 36 años volveremos a elegir un Congreso bicameral, un cambio estructural significativo en nuestra democracia. Casi el 30% del electorado son jóvenes, y alrededor del 10% votará por primera vez. Son ellos y ellas quienes tienen más en juego. Son ellos a quienes les hablamos con mayor urgencia: su voto no es solo un derecho, es una declaración de que no renuncian a este país.

Por eso es fundamental informarse para votar con responsabilidad. No basta con presentarse a las urnas; hay que analizar propuestas, conocer trayectorias y entender qué está verdaderamente en juego. El llamado es concreto: infórmate, analiza y vota. Nos toca a las universidades, junto con otros actores, contribuir a brindar información relevante para ello.

En ese esfuerzo por fortalecer una ciudadanía informada, diversas universidades del país hemos asumido un compromiso activo con el proceso electoral, elaborando propuestas sobre los temas más urgentes de la agenda nacional para ponerlas a disposición de los candidatos y de la ciudadanía. En esa misma línea, la PUCP ha impulsado la plataforma Votar es Clave, una iniciativa que pone el conocimiento académico al servicio de la ciudadanía y busca ofrecer información clara y verificable en medio del ruido y la desinformación. Porque votar bien empieza por informarse bien.

Recuperemos la convicción de que un mejor Perú es posible, porque ese Perú depende de nosotros y nosotras. No nos resignemos a la desesperanza ni permitamos que nuestros jóvenes caigan en ella. El edificio democrático que otros comenzaron a levantar nos toca sostenerlo. La democracia se defiende, se cuida y se construye votando. Todavía estamos a tiempo. Elegir es una responsabilidad y un compromiso con el país. Tu voto es clave.