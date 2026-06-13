El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

El ‘pueblo’ no es incuestionable

“El Perú necesita un mayor nivel de conciencia política y ciudadana”.

    Renzo Haruo Kuwata
    Por

    Estudiante de Ciencia Política en la UNMSM

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Los comicios del 2026 han significado, una vez más, la extensión de la crisis general que atraviesa el país. La mayoría relativa puso a dos candidatos dañinos en la segunda vuelta electoral: la lideresa de Fuerza Popular, cuya bancada ha legislado para intereses particulares y obstruido las labores policiales y judiciales con las coloquialmente denominadas “leyes procrimen”, y un fraudulento sanborjino que, con su sombrero recién comprado, atrae el voto rural identitario, a la par que pacta con el fascismo etnocacerista y legisla a favor de la minería ilegal.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.