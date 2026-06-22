En Europa, América Latina y el Caribe existen países con enormes extensiones territoriales, como Rusia, Brasil, Argentina o México, pero también hay naciones que destacan por su reducido tamaño. Algunos de estos territorios no superan los 500 kilómetros cuadrados, una cifra muy por debajo de la superficie de otras ciudades. Debido a esta gran diferencia, estos países suelen llamar la atención por su dimensión geográfica y particular organización. Así, en esta oportunidad, un pequeño pueblo de España ha captado la atención de miles de internautas al ofrecer facilidades para vivir en la localidad e incluso oportunidades laborales, una propuesta que se ha convertido en una alternativa atractiva para numerosos extranjeros que buscan iniciar una nueva vida en otro continente. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DE ESPAÑA OFRECEN TRABAJO Y CASA GRATIS?

De acuerdo con el medio La Nación, ante la despoblación rural, Arenillas, un pueblo de casi 40 personas ubicada en Castilla y León, ofrece a extranjeros vivienda gratuita, empleo estable y la oportunidad de establecerse en un entorno más tranquilo. La iniciativa de la Asociación Cultural de Arenillas incluye casas municipales totalmente equipadas y sin costo de alquiler, como parte de un programa de recuperación de viviendas impulsado por el ayuntamiento.

Además, ofrece un empleo estable como albañil para realizar labores de mantenimiento en edificios públicos, así como la posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo, un espacio fundamental para la convivencia vecinal y el desarrollo de actividades comunitarias.

De esta manera, el beneficio tiene como objetivo atraer familias que deseen establecerse de forma permanente y contribuir al futuro del pueblo español. De hecho, para facilitar la mudanza, brinda transporte escolar gratuito hasta Berlanga de Duero y conexión a internet, lo que permite combinar el empleo local con el trabajo remoto.

¿QUÉ PAÍSES SON LOS MÁS RICOS DEL MUNDO, SEGÚN EL ÍNDICE GLOBAL DE PROSPERIDAD?

A través del Índice Global de Prosperidad de HelloSafe, se conoció que el ranking de los países más ricos del mundo está liderado por naciones del continente europeo, donde se concentran los niveles más altos de riqueza y bienestar. Así, en el primer lugar del listado se posicionó Luxemburgo, con 86.20 puntos, mientras que Noruega, con 85.09, e Irlanda, con 84.72, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuanto a los países nórdicos mantienen su solidez estructural, con Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) en séptimo y octavo lugar, impulsados por economías sólidas, avanzados sistemas de bienestar y altos niveles de desarrollo humano.

Más abajo se encuentra Emiratos Árabes Unidos (65.95), Finlandia(66.14) y San Marino (65.27). Por su parte, en Norteamérica destacan dos países: Estados Unidos (64.03) y Canadá (63.68), en las posiciones 18 y 19. Por último, en el otro extremo de Europa, Moldavia, Macedonia del Norte y Albania se ubican entre los últimos lugares del continente, con los puntajes más bajos del ranking. Es importante señalar que el informe se basa en indicadores como el PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa bruta de ahorro nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza, conforme comparte Traveler.