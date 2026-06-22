Por Redacción EC

En Europa, América Latina y el Caribe existen países con enormes extensiones territoriales, como Rusia, Brasil, Argentina o México, pero también hay naciones que destacan por su reducido tamaño. Algunos de estos territorios no superan los 500 kilómetros cuadrados, una cifra muy por debajo de la superficie de otras ciudades. Debido a esta gran diferencia, estos países suelen llamar la atención por su dimensión geográfica y particular organización. Así, en esta oportunidad, un pequeño pueblo de España ha captado la atención de miles de internautas al ofrecer facilidades para vivir en la localidad e incluso oportunidades laborales, una propuesta que se ha convertido en una alternativa atractiva para numerosos extranjeros que buscan iniciar una nueva vida en otro continente. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.