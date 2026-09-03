Por Redacción EC

El Certificado Único Laboral (CUL) es una constancia oficial otorgada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que reúne información relevante para quienes buscan incorporarse al mercado laboral. Este documento puede ser solicitado durante un proceso de selección, por lo que resulta conveniente conocer los requisitos y condiciones para gestionarlo correctamente. Entre los datos que concentra se encuentran la información personal del ciudadano, sus antecedentes policiales, judiciales y penales, además de los estudios realizados y el historial de trabajo formal registrado en el país. El certificado cuenta con una vigencia de tres meses desde su emisión. Asimismo, el CUL pasó a integrar en un solo documento las funciones que anteriormente correspondían al Certijoven y Certiadulto. Su emisión y características se encuentran contempladas en la Ley N.° 31760 y en el Decreto Supremo N.° 014-2023-TR, normativa que establece las disposiciones para su aplicación.