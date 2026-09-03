El Certificado Único Laboral (CUL) es una constancia oficial otorgada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que reúne información relevante para quienes buscan incorporarse al mercado laboral. Este documento puede ser solicitado durante un proceso de selección, por lo que resulta conveniente conocer los requisitos y condiciones para gestionarlo correctamente. Entre los datos que concentra se encuentran la información personal del ciudadano, sus antecedentes policiales, judiciales y penales, además de los estudios realizados y el historial de trabajo formal registrado en el país. El certificado cuenta con una vigencia de tres meses desde su emisión. Asimismo, el CUL pasó a integrar en un solo documento las funciones que anteriormente correspondían al Certijoven y Certiadulto. Su emisión y características se encuentran contempladas en la Ley N.° 31760 y en el Decreto Supremo N.° 014-2023-TR, normativa que establece las disposiciones para su aplicación.

Cuáles son las condiciones

Tener 18 años a más.

Requisitos

Correo electrónico.

Encontrarse registrado o crear una cuenta en la sede digital de Empleos Perú .

. DNI, si eres peruano. Si eres extranjero, carnet de extranjería, permiso temporal de permanencia u otro documento de identidad expedido por Migraciones .

Hazlo de forma digital

Entra a la plataforma e ingresa tu usuario y contraseña. Si aún no tienes una cuenta, debes registrarte . Luego, selecciona la opción de Certificado Único Laboral y genera el documento, automáticamente se abrirá una ventana con el archivo. Además, si eres una persona discapacidad puedes incluir información que declara tu condición de discapacidad.

Finalmente, imprime o descarga tu certificado en formato PDF. También podrás visualizar el CUL en las últimas 10 descargas realizadas de la carpeta de certificados.

Si tienes alguna consulta o duda, puedes acercarte al Centro de Empleo más cercano .

RENIEC 2026: aprende cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez usando Yape paso a paso

Abre la app de Yape en tu teléfono.

Ingresa a la sección “Pagar servicios” o “Yapear servicios”.

Busca y selecciona RENIEC en la lista de entidades disponibles.

Escoge el concepto correspondiente a emisión del DNI electrónico por primera vez.

Completa los datos que solicite el sistema, como tu número de DNI si corresponde.

Verifica que el monto a pagar sea el correcto y confirma la operación.

Guarda el comprobante digital como constancia del pago, ya que lo necesitarás al momento de acudir a la oficina.

Qué hacer después

Tras realizar el pago del DNI electrónico, el siguiente paso es presentarte en cualquiera de los puntos de atención de RENIEC o en los centros autorizados. Lleva contigo el comprobante, ya sea impreso o en formato digital. En el lugar, se registrarán tus datos biométricos mediante fotografía, huellas dactilares y firma. Una vez completado el procedimiento, RENIEC procesará tu documento y te notificará cuándo y dónde podrás recoger tu nuevo DNI electrónico.