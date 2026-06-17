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Es la hora de la determinación

“No estamos en guerra, pero debemos defender nuestra democracia contra quienes atenten contra ella, como si lo estuviésemos. Con determinación, valentía y constancia”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Terminadas las elecciones y una vez que sean proclamados los resultados oficiales de los comicios del pasado día 7 de junio, corresponderá a todos los peruanos de bien y demócratas de verdad hacer una defensa del sistema democrático y de nuestro régimen constitucional.

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