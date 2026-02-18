El Comercio
Y ahora, ¿quién da la talla?

“Vamos, pues, señores promotores de la censura a tontas y a locas de ayer, preocúpense ahora por elegir a quien dé la talla”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Entre el “suicidio político” de José Jerí por sus actos propios y la “barbaridad jurídica” parlamentaria de censurarlo como presidente del Congreso (cargo que ya no ejercía), en lugar de vacarlo como presidente de la República, no descartemos que pueda sobrevenir, en poco tiempo, producto de los hechos consumados de ayer, una “anarquía perfecta” de imprevisibles consecuencias.

