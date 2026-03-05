El Comercio
Tal para cual

Urresti tiene un perfil consistente con la campaña de Podemos.

    "Daría la impresión, entonces, de que entre Urresti y la organización política que lo acoge hay una auténtica afinidad. Son, como suele decirse, tal para cual".
    Al exministro del Interior Daniel Urresti nadie lo ha declarado inocente del asesinato del periodista Hugo Bustíos. El Tribunal Constitucional (TC) anuló recientemente la condena a 12 años de cárcel que había recibido por ese delito por considerar, entre otras cosas, que la acción penal correspondiente había prescrito en el 2018.

