Tal para cual

Al exministro del Interior Daniel Urresti nadie lo ha declarado inocente del asesinato del periodista Hugo Bustíos. El Tribunal Constitucional (TC) anuló recientemente la condena a 12 años de cárcel que había recibido por ese delito por considerar, entre otras cosas, que la acción penal correspondiente había prescrito en el 2018.

Desde Podemos Perú, partido al que está afiliado, se empeñan sin embargo en presentarlo como un héroe de la lucha contra el crimen –una caracterización antojadiza en sí misma– al que, según ellos, un sistema judicial politizado sentenció por un crimen jamás cometido. El líder y postulante presidencial de ese partido, José Luna, en particular, ha intentado sorprender a los incautos haciéndolos pensar que Urresti ha recobrado la libertad porque el mentado delito nunca existió. “Siempre confiamos en tu inocencia”, escribió días atrás en su cuenta de X. Pero, como hacemos notar aquí, tal calificación no se deriva en modo alguno del fallo del TC.

Inmune a las evidencias, no obstante, Luna presidió este martes en el local central de Podemos una especie de ceremonia en la que, con voz vibrante, anunció que estábamos ante un evento “histórico” y que el exministro del Interior se sumaba a su campaña. Una circunstancia que, supuestamente, debería poner a los malhechores de toda laya a temblar… Lo primero que hay que decir ante semejante proclama es que la gestión de Urresti en la mentada cartera puede haber sido ruidosa, pero de pocas nueces (todavía está fresco en la memoria el famoso decomiso de yeso que dirigió en Barranca algunos años atrás). Y, por otra parte, que la presencia de un personaje encontrado culpable de asesinato no enaltece campaña alguna. Más bien resulta consistente con el hecho de que Podemos esté llevando a 38 candidatos con sentencias firmes en sus listas al Congreso y al Parlamento Andino, por delitos como corrupción de funcionarios y favorecimiento a la prostitución. Eso, sin contar los que están con investigaciones fiscales abiertas por acoso sexual o minería ilegal. Luna mismo, como se sabe, lidia actualmente con sus propios problemas con la justicia. Daría la impresión, entonces, de que entre Urresti y la organización política que lo acoge hay una auténtica afinidad. Son, como suele decirse, tal para cual.

En el acto en el que fue presentado con ribetes épicos, el también excandidato a la Alcaldía de Lima parafraseó los evangelios y recitó: “La verdad te hará libre”. Conviene recordar, sin embargo, que, en su caso, lo que lo ha hecho libre ha sido la prescripción.