Daniel Urresti reaparece en conferencia tras salir de prisión por fallo del TC. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Daniel Urresti reapareció públicamente este martes 3 de marzo en el local de Podemos Perú, luego de salir de prisión por decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró nula la sentencia de 12 años dictada en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

