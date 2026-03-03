Daniel Urresti reapareció públicamente este martes 3 de marzo en el local de Podemos Perú, luego de salir de prisión por decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró nula la sentencia de 12 años dictada en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El TC determinó que, al momento de emitirse la condena, ya había operado la prescripción de la acción penal. En su resolución, precisó que el artículo 119 del Código Penal de 1924 establecía un plazo de 20 años, que podía ampliarse a 30 años conforme al artículo 121.

Según el cómputo efectuado, la posibilidad de procesarlo y sancionarlo venció, como máximo, el 24 de noviembre de 2018.

“Por tanto, al momento de la expedición de la sentencia condenatoria, el plazo de prescripción de la acción penal había vencido”, argumentó el TC. En consecuencia, dispuso que la sala correspondiente ordenara su inmediata libertad.

Urresti había sido condenado por el delito de asesinato con la circunstancia agravada de alevosía por la muerte de Bustíos Saavedra, ocurrida el 24 de noviembre de 1988. El TC también señaló que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Tras recuperar su libertad, el exministro ofreció una conferencia en la sede de su partido. “Regreso físicamente a Podemos Perú, regreso nuevamente a este centro de Podemos Perú, pero físicamente porque mentalmente nunca me fui. Estos tres años han sido un pequeño paréntesis en mi vida política, regreso para quedarme”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la sentencia en su contra. “La verdad te hará libre y en mi caso ha sido así la verdad me ha hecho libre. Lamentablemente con una sentencia que tal vez es la más vergonzosa de las últimas décadas unos jueces que prefirieron antes que la justicia poner por delante la ideología y la política me condenaron”, sostuvo.

“Yo he estado cumpliendo prisión por el solo dicho de una persona, un dicho que no se llegó a corroborar. Me juzgaron por una cosa y me sentenciaron por otra. Cambiaron los hechos”, aseguró.