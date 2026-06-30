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El lago abandonado

La situación del Titicaca es crítica por la incuria de las autoridades.

    Editorial El Comercio
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    (Foto referencial, Juan Carlos CISNEROS / AFP).
    (Foto referencial, Juan Carlos CISNEROS / AFP).
    / JUAN CARLOS CISNEROS

    Ubicado a más de 3.800 metros de altura, el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Su vínculo con los pobladores que habitan a sus orillas y en todo el Altiplano es primordial, pues sus aguas los han provisto desde siempre de diversos medios de subsistencia. No en vano los antiguos peruanos le confirieron una dimensión mítica, cuyo eco ha llegado hasta nosotros. Además, a actividades económicas desarrolladas allí desde épocas ancestrales, como la pesca y la agricultura, se le sumaron en las postrimerías del siglo XX el turismo y la industria hotelera, que trajeron trabajo y bienestar a la región. Todo eso, sin embargo, está en peligro por el descuido al que esta auténtica maravilla que compartimos con Bolivia está sometida desde hace tiempo.

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