El porvenir de nuestro país no está solo en la costa. Esta viene a ser como el resumen y la fisonomía que expresan el progreso general que venimos alcanzando, pero del futuro responden las ingentes riquezas que atesoran las regiones más lejanas de ella, que son la sierra y la selva. La futura grandeza que tiene que adquirir el Perú no radica tanto en el progreso de las industrias de la costa, sino en la rápida y práctica explotación de la sierra y la selva. Esto no es una novedad, pero dejamos constancia de que no vemos que se ponga en práctica en escala significativa. H.L.M.