Ilustración: Víctor Aguilar
Hace 100 años
1925: ‘Footballistas’ peruanos en Europa
A raíz de las comunicaciones dirigidas a este Diario por Red Star Club de París, proponiendo la gira de un ‘team’ de ‘footballistas’ peruanos por el Viejo Continente, en los círculos deportivos se ha levantado una ola de entusiasmo, en el sentido de aceptar tal invitación. Se han suscitado acaloradas discusiones sobre los jugadores que podrían formar parte del ‘team’. La actuación de los uruguayos en Lima ha sido un punto de referencia para discutir la chance que tienen nuestros ‘footballistas’ para una gira de esa magnitud y hay optimismo sobre el papel que pudieran hacer en Europa.

