(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: La trágica leyenda de Mata Hari
Los elegantes y perfumados cigarrillos denominados Mata Hari, que se acaban de poner a la venta en Ámsterdam y Berlín, y cuyos ejemplares se conocen también en París, han dado pretexto para que los franceses crean que holandeses y germanos insisten en abrir una campaña por la rehabilitación y glorificación de la famosa bailarina espía que fue ejecutada en octubre de 1917. Antes ya se había hecho un intento en aquellos países para crear una leyenda de Mata Hari, colocándola en la misma categoría heroica que la inglesa Edith Cavell, fusilada por los alemanes en octubre de 1915.

