1925: Monumento a Alfonso Ugarte

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
1925: Monumento a Alfonso UgarteResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Se nos pide la publicación de la siguiente: Sr. Ernesto Devéscovi, presidente del comité Promonumento a Alfonso Ugarte. Muy señor mío: En nuestro deseo de concurrir a la creación del monumento al héroe Alfonso Ugarte, nos es grato comunicarle que tenemos acordado ofrecer el 50% de nuestras entradas brutas, descontando solo el impuesto municipal, en conmemoración de la gloriosa batalla de Tarapacá. Hemos de agradecer que nombre al personal encargado para entregar el óbolo con que deseamos suscribirnos al fin patriótico.