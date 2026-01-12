1926: Anuncios de hoy

Hoy en El Comercio, algunos anuncios: primero: lotes en el Olivar de San Isidro. Se ofrece venta a largos plazos y precios módicos desde ocho soles el metro cuadrado, con agua y desagüe, luz y pistas asfaltadas, a cargo del agente Enrique Puglíese-Núñez. Segundo: “Cordial de cerebrina del doctor Ulrici” (Nueva York). Si está falto de estímulo, ambición, deseos e interés en la vida; si su naturaleza está agobiada y triste y su sistema nervioso débil, el preparado del doctor Ulrici le hará recuperar el estado de bienestar que caracteriza la salud.