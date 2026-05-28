Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta implementación representa un avance importante en la simplificación administrativa del MTPE | Foto MTPE
Esta implementación representa un avance importante en la simplificación administrativa del MTPE | Foto MTPE
Por Redacción EC

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) relanzó el lunes 25 de mayo la plataforma Mesa Digital 360, con el objetivo de continuar fortaleciendo sus canales de atención virtuales y brindar así servicios más ágiles, accesibles y eficientes a la ciudadanía.