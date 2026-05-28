El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) relanzó el lunes 25 de mayo la plataforma Mesa Digital 360, con el objetivo de continuar fortaleciendo sus canales de atención virtuales y brindar así servicios más ágiles, accesibles y eficientes a la ciudadanía.

Como parte de este proceso, se publicó la Resolución Ministerial n.° 052-2026-TR, que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) e incorpora el Formulario Único de Trámites (FUT) en versión digital, como mecanismo para gestionar 25 procedimientos administrativos y servicios prestados al ciudadano.

Esta implementación representa un avance importante en la simplificación administrativa del MTPE, ya que permitirá la presentación estandarizada de solicitudes en un entorno digital, reduciendo el uso de formatos físicos y facilitando una atención más rápida y ordenada.

Como parte de este proceso, se publicó la Resolución Ministerial n.° 052-2026-TR, que modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) e incorpora el Formulario Único de Trámites (FUT) en versión digital, como mecanismo para gestionar 25 procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad para el ciudadano.

Esta implementación representa un avance importante en la simplificación administrativa del MTPE, ya que permitirá la presentación estandarizada de solicitudes en entornos digitales, reduciendo el uso de formatos físicos y facilitando una atención más rápida y ordenada.

Actualmente, el TUPA del MTPE contempla 43 trámites: 35 procedimientos administrativos y 8 servicios prestados en exclusividad. De este total, 25 ya pueden gestionarse de manera 100% digital y durante las 24 horas del día, lo que representa un avance significativo en el proceso de modernización y simplificación administrativa del sector.

Implementación permitirá la presentación estandarizada de solicitudes en entornos digitales, reduciendo el uso de formatos físicos | Foto: MTPE

Entre los principales procedimientos están: la aprobación del reglamento interno de trabajo, la inscripción de organizaciones sindicales, la autorización de evaluadores de competencias laborales, entre otros.

“Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización de la gestión pública y de la implementación del gobierno digital que impulsa el ministerio para acercar sus servicios a la población”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres.

Agregó que el relanzamiento de la Mesa Digital 360 se posiciona como una acción estratégica para consolidar y masificar el uso del FUT Digital, “promoviendo la transición hacia un modelo de atención completamente digital, gratuito y centrado en el ciudadano”, acotó el titular del MTPE.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR