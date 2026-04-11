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Miembros de mesa deberán presentarse el 12 de abril a los centros de votación a las 6:00 a.m. (ONPE)
Miembros de mesa deberán presentarse el 12 de abril a los centros de votación a las 6:00 a.m. (ONPE)
Por Redacción EC

El Gobierno dispuso facilidades para garantizar el sufragio de los trabajadores en las Elecciones Generales del domingo 12 de abril con una disposición del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que establece medidas excepcionales para los sectores público y privado con el fin de asegurar la participación ciudadana y el funcionamiento de las mesas.

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