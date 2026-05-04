1926: Casa de juegos y fumadero de opio

Fue intervenido un local que funcionaba como un teatro en cuyo interior se practicaba al mismo tiempo el juego de azar que se encuentra estrictamente prohibido. Al interior del local el juego campeaba por todas partes. La incursión se realizó la madrugada de ayer y una vez terminada la investigación se procedió a hacer una pesquisa en los demás compartimientos en los que se encontró a varios extranjeros consumiendo opio en grandes pipas. Ellos no tenían la guía correspondiente de Ia entidad recaudadora que comprobara haber pagado el impuesto correspondiente y por consiguiente el opio fue decomisado de acuerdo con la ley.

Fue intervenido un local que funcionaba como un teatro en cuyo interior se practicaba al mismo tiempo el juego de azar que se encuentra estrictamente prohibido. Al interior del local el juego campeaba por todas partes. La incursión se realizó la madrugada de ayer y una vez terminada la investigación se procedió a hacer una pesquisa en los demás compartimientos en los que se encontró a varios extranjeros consumiendo opio en grandes pipas. Ellos no tenían la guía correspondiente de Ia entidad recaudadora que comprobara haber pagado el impuesto correspondiente y por consiguiente el opio fue decomisado de acuerdo con la ley.