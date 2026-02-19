El Comercio
1926: De regreso a Tacna

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Humberto Williamson Albarracín, natural de Tacna, fue expulsado por las autoridades chilenas y deportado al Callao. Esta medida estaba en conexión con el plan de chilenización por métodos violentos, seguido por las autoridades chilenas, para impedir que el sentimiento patrio de las poblaciones de Tacna y Arica, que en ningún momento pudieron dominar, continuara. A raíz de la expedición del laudo arbitral, el Perú empezó a devolver a sus hogares a todos los regnícolas que habían sido expulsados por los chilenos, contándose a Williamson entre los primeros que fueron devueltos.

