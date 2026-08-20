1926: El control de los armamentos

Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Italia, Chile y Suecia presentarán un informe en minoría sobre la cuestión del control internacional de armamentos, declarando que el proyectado acuerdo de supervigilancia sería una especie de estado mayor internacional. Esta acción ha sido tomada después de que la mayoría de la conferencia preliminar del desarme abogara por la organización de un cuerpo permanente encargado de coleccionar y distribuir informaciones sobre los armamentos, con la prerrogativa de decidir si estos demuestran tendencia agresiva o defensiva.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Italia, Chile y Suecia presentarán un informe en minoría sobre la cuestión del control internacional de armamentos, declarando que el proyectado acuerdo de supervigilancia sería una especie de estado mayor internacional. Esta acción ha sido tomada después de que la mayoría de la conferencia preliminar del desarme abogara por la organización de un cuerpo permanente encargado de coleccionar y distribuir informaciones sobre los armamentos, con la prerrogativa de decidir si estos demuestran tendencia agresiva o defensiva.