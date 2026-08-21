1926: El fascismo italiano

Las actividades de los abogados que pertenecen al partido fascista estarán en adelante supeditadas al control del secretario del partido, según se ha decidido esta tarde en la reunión del directorio nacional presidido por Mussolini. Se ha prohibido a los abogados fascistas encargarse de la defensa de clientes antifascistas o aceptar causas que impliquen a elementos que están en conflicto con las tendencias del partido, cuando el asunto se relaciona con la política. El secretario del partido ha recibido facultad para supervigilar las actividades de los abogados respecto de los procesos que tratan de crímenes antisociales o inmorales.

Las actividades de los abogados que pertenecen al partido fascista estarán en adelante supeditadas al control del secretario del partido, según se ha decidido esta tarde en la reunión del directorio nacional presidido por Mussolini. Se ha prohibido a los abogados fascistas encargarse de la defensa de clientes antifascistas o aceptar causas que impliquen a elementos que están en conflicto con las tendencias del partido, cuando el asunto se relaciona con la política. El secretario del partido ha recibido facultad para supervigilar las actividades de los abogados respecto de los procesos que tratan de crímenes antisociales o inmorales.