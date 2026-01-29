1926: El plebiscito de Tacna y Arica

Los peruanos están dispuestos a admitir que las medidas tomadas por las autoridades chilenas pueden evitar la repetición de los choques entre la población chilena y los votantes peruanos que han venido del norte, pero dicen que los que simpatizan con la causa peruana y poseen intereses en el territorio plebiscitario aún no consiguen evitar la vigilancia chilena y que todavía se encuentran bajo la presión chilena. Parece que los chilenos están dispuestos a iniciar los preparativos para el cumplimiento de la ley sin demorarlo por culpa de la discusión del mérito de sus reservas.