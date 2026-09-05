1926: La lucha por el caucho

Pocos conocen la lucha del hombre con la selva virgen, diezmado por las enfermedades que arruinan el organismo física y moralmente, para conseguir arrancarle el producto inestimable que es hoy primordial factor de nuestra civilización industrializada: el caucho. Todos saben cómo se obtiene el petróleo y también saben de las penalidades del minero para extraer el carbón. Pero nadie recuerda a quienes exponen su vida para que nuestros automóviles puedan rodar con suavidad y nuestros cables aislarse para poderlos enterrar sin que el fluido eléctrico huya de ellos.

Pocos conocen la lucha del hombre con la selva virgen, diezmado por las enfermedades que arruinan el organismo física y moralmente, para conseguir arrancarle el producto inestimable que es hoy primordial factor de nuestra civilización industrializada: el caucho. Todos saben cómo se obtiene el petróleo y también saben de las penalidades del minero para extraer el carbón. Pero nadie recuerda a quienes exponen su vida para que nuestros automóviles puedan rodar con suavidad y nuestros cables aislarse para poderlos enterrar sin que el fluido eléctrico huya de ellos.