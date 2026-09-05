1926: La lucha por el caucho
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Pocos conocen la lucha del hombre con la selva virgen, diezmado por las enfermedades que arruinan el organismo física y moralmente, para conseguir arrancarle el producto inestimable que es hoy primordial factor de nuestra civilización industrializada: el caucho. Todos saben cómo se obtiene el petróleo y también saben de las penalidades del minero para extraer el carbón. Pero nadie recuerda a quienes exponen su vida para que nuestros automóviles puedan rodar con suavidad y nuestros cables aislarse para poderlos enterrar sin que el fluido eléctrico huya de ellos.