El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: Robo en el palacio de Chantilly

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Un robo audaz ha puesto en movimiento a la policía europea y ha sembrado la alarma en los círculos artísticos y financieros. Se trata de un cuantioso robo en el palacio de Chantilly, a pocos kilómetros de París. Los ladrones han demostrado una audacia y estrategia envidiables. Después de escalar las paredes del edificio y penetrar por una ventana de la parte alta, se encaminaron directamente al sitio deseado y llevado las joyas de mayor valor. Todo muy rápido. La policía se halla completamente despistada y no oculta su asombro por la selección de objetos que los ladrones se llevaron.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.