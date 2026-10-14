1926: Robo en el palacio de Chantilly

Un robo audaz ha puesto en movimiento a la policía europea y ha sembrado la alarma en los círculos artísticos y financieros. Se trata de un cuantioso robo en el palacio de Chantilly, a pocos kilómetros de París. Los ladrones han demostrado una audacia y estrategia envidiables. Después de escalar las paredes del edificio y penetrar por una ventana de la parte alta, se encaminaron directamente al sitio deseado y llevado las joyas de mayor valor. Todo muy rápido. La policía se halla completamente despistada y no oculta su asombro por la selección de objetos que los ladrones se llevaron.

Un robo audaz ha puesto en movimiento a la policía europea y ha sembrado la alarma en los círculos artísticos y financieros. Se trata de un cuantioso robo en el palacio de Chantilly, a pocos kilómetros de París. Los ladrones han demostrado una audacia y estrategia envidiables. Después de escalar las paredes del edificio y penetrar por una ventana de la parte alta, se encaminaron directamente al sitio deseado y llevado las joyas de mayor valor. Todo muy rápido. La policía se halla completamente despistada y no oculta su asombro por la selección de objetos que los ladrones se llevaron.