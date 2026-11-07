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1926: Se divide el Partido Comunista ruso

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Moscú. “Nos negamos a renunciar la más mínima parte de nuestros principios y opiniones; nos negamos a tragarnos esas ideas que se nos quiere imponer”, gritó Trotzky al defenderse ante la conferencia del partido. “Pero, aunque no abandonaremos nuestras opiniones, no tenemos intención de agravar las diferencias y luchas intestinas”. Dirigiéndose a Bukharin, Trotzky dijo: “El camarada dice que podemos constituir el socialismo, a condición de que no nos veamos, amenazados de intervención extranjera, pero nunca construiremos el socialismo si adelantamos a paso de tortuga”

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