1926: Se divide el Partido Comunista ruso

Moscú. “Nos negamos a renunciar la más mínima parte de nuestros principios y opiniones; nos negamos a tragarnos esas ideas que se nos quiere imponer”, gritó Trotzky al defenderse ante la conferencia del partido. “Pero, aunque no abandonaremos nuestras opiniones, no tenemos intención de agravar las diferencias y luchas intestinas”. Dirigiéndose a Bukharin, Trotzky dijo: “El camarada dice que podemos constituir el socialismo, a condición de que no nos veamos, amenazados de intervención extranjera, pero nunca construiremos el socialismo si adelantamos a paso de tortuga”

Moscú. “Nos negamos a renunciar la más mínima parte de nuestros principios y opiniones; nos negamos a tragarnos esas ideas que se nos quiere imponer”, gritó Trotzky al defenderse ante la conferencia del partido. “Pero, aunque no abandonaremos nuestras opiniones, no tenemos intención de agravar las diferencias y luchas intestinas”. Dirigiéndose a Bukharin, Trotzky dijo: “El camarada dice que podemos constituir el socialismo, a condición de que no nos veamos, amenazados de intervención extranjera, pero nunca construiremos el socialismo si adelantamos a paso de tortuga”