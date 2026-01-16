1926: Se vienen los carnavales

Falta un mes para las fiestas del carnaval. Con este será el cuarto año que la capital festejará a Momo en una forma culta y ponderada. Lima, ciudad apegada a la tradición, pero ansiosa de progreso y de todas aquellas modalidades que la van convirtiendo en una población de gran porvenir, aceptó con entusiasmo la transformación de las Fiestas de Carnestolendas, iniciadas en 1922. Al principio, la gente escéptica imaginó que el nuevo carnaval no triunfaría porque se hacía difícil destruir la tradición de siglos. Felizmente, la cultura de la capital acogió la transformación con beneplácito.