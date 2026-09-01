1926: Un duelo en México

El espíritu combativo de Hernán Cortés persiste en sus descendientes. El príncipe Valerio Pignatelli, italiano, cuyo antecesor realizó la conquista de México, se batió en duelo con el acaudalado mexicano Eduardo Mede, quien desafió al príncipe. Pignatelli, excelente tirador, eligió pistola a diez pasos de distancia. El encuentro se verificó en un sitio particular para evitar la intervención de la policía. Primero disparó Mede y falló; entonces Pignatelli, sonriendo, disparó al aire, bostezando profundamente y, dando vuelta la espalda a su contendor, se retiró con calma. No hubo reconciliación.

El espíritu combativo de Hernán Cortés persiste en sus descendientes. El príncipe Valerio Pignatelli, italiano, cuyo antecesor realizó la conquista de México, se batió en duelo con el acaudalado mexicano Eduardo Mede, quien desafió al príncipe. Pignatelli, excelente tirador, eligió pistola a diez pasos de distancia. El encuentro se verificó en un sitio particular para evitar la intervención de la policía. Primero disparó Mede y falló; entonces Pignatelli, sonriendo, disparó al aire, bostezando profundamente y, dando vuelta la espalda a su contendor, se retiró con calma. No hubo reconciliación.