1926: Vuelo de España a América

La aviación española ha entrado con éxito sorprendente y admirable en el concierto internacional. El primer raid realizado ha alcanzado éxito resonante en el mundo. América y España han vibrado de entusiasmo por la hazaña realizada por cuatro de sus hijos que han conquistado la gloria y la inmortalidad. Nunca la audacia, aunada al talento, ha merecido iguales homenajes de los pueblos. El de Buenos Aires ha demostrado de lo que es capaz el fuego de la sangre cuando se siente exaltada por hazañas incomparables realizadas en aras del bien supremo de la humanidad.

