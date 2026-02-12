Inicio
·
opinion
·
efemerides

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Vuelo de España a América

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La aviación española ha entrado con éxito sorprendente y admirable en el concierto internacional. El primer raid realizado ha alcanzado éxito resonante en el mundo. América y España han vibrado de entusiasmo por la hazaña realizada por cuatro de sus hijos que han conquistado la gloria y la inmortalidad. Nunca la audacia, aunada al talento, ha merecido iguales homenajes de los pueblos. El de Buenos Aires ha demostrado de lo que es capaz el fuego de la sangre cuando se siente exaltada por hazañas incomparables realizadas en aras del bien supremo de la humanidad.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    1926: Vuelo de España a América
    Efemérides

    1926: Vuelo de España a América

    1926: Alojamiento de los votantes peruanos
    Efemérides

    1926: Alojamiento de los votantes peruanos

    1926: La peste bubónica, un descuido clamoroso
    Columnistas

    1926: La peste bubónica, un descuido clamoroso

    1926: Los anuncios del día
    Efemérides

    1926: Los anuncios del día