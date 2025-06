Participar en CADE Universitario 2025 fue una experiencia profundamente enriquecedora. Como estudiante de la Universidad del Pacífico (UP), tuve el honor de ser una de las 15 representantes de mi casa de estudios en este importante encuentro que reunió a más de 740 jóvenes de todo el país. Fue un espacio de aprendizaje en el que asumimos el reto de pensar y construir soluciones para el futuro del Perú.

Lo que más me marcó fueron las ponencias. Escuchar voces tan diversas como potentes amplió mi mirada y me brindó herramientas concretas para seguir aportando al desarrollo del país. Una de ellas fue la del profesor Carlos Parodi, profesor de Economía de la UP, que analizó los desafíos económicos que enfrentamos, así como las consecuencias de la informalidad. También fue motivo de orgullo ver la participación de la UP en el panel sobre juventud y compromiso con el país, moderado por Rubén Sánchez, CEO del Grupo San Antonio y egresado de la Pacífico Business School. Estos espacios nos invitaron a pensar en grande, a mirar el futuro con esperanza y a no rendirnos frente a los desafíos.

Al cierre del evento, las palabras de Miguel Valladares, CEO de Tondero, me resonaron: “No hay nada más bonito que hacer lo que te apasiona”. Estudio Negocios Internacionales porque me apasiona y creo que, desde allí, puedo contribuir con el desarrollo del Perú.

Regresé con la convicción renovada de que los jóvenes tenemos un rol clave en la transformación del país. Hoy más que nunca estoy comprometida con ser parte del cambio.