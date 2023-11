Fui uno de los estudiantes que representó a la Universidad Señor de Sipán de Chiclayo en CADE Universitario 2023. Desarrollado el pasado junio en el Callao, el evento reunió a más de 500 universitarios de diferentes regiones del país y fue, sin duda, una experiencia única en mi vida.

Este evento me permitió ampliar mi red de contactos y conocer a jóvenes de diferentes regiones que lideran iniciativas de cambio para tener una sociedad justa, aportando ideas desde su rol como estudiantes, colaboradores de una organización pública o privada e inclusive a través de voluntariados que buscan el bienestar de su comunidad. Una de las enseñanzas que más resalto del evento es que debemos construir democracia en base a la educación y la igualdad, ya que la democracia no existe sin gente capacitada.

En esa línea, me siento contento de haber sido parte nuevamente de la experiencia CADE Universitario en la réplica descentralizada en la ciudad de Chiclayo realizada el pasado 28 de octubre en el auditorio de la Universidad Señor de Sipán. En dicho espacio se concentraron 500 alumnos de distintas universidades e institutos de la región de Lambayeque que pudieron experimentar la ‘cadeína’ al máximo.

La ponencia del contralor general de la República, Nelson Shack, nos dejó muchas enseñanzas. A partir de ello, considero que la situación que atraviesa Lambayeque es compleja, pero oportuna para que los jóvenes puedan ser parte del cambio que se necesita para exigir autoridades que nos representen de verdad y se preocupen por el bienestar de la población lambayecana. Pues una de las problemáticas que tanto nos afectan no solo como región, sino también como país, es el tema de la corrupción en el Estado. Y es que, mientras exista más corrupción y sobornos, se obtendrá menos producto per cápita, habrá una mayor desigualdad y, por ende, no podremos reducir la pobreza.