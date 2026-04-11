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El desafío de construir un Perú policéntrico

“Impulsar un sistema urbano policéntrico permitiría distribuir mejor las oportunidades”.

    Glenn Mamani
    Por

    Estudiante de Ingeniería Industrial en la UPC

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    "El Perú es un país vivo gracias a millones de personas que se sobreponen, y que miran hacia adelante con optimismo y esperanza". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "El Perú es un país vivo gracias a millones de personas que se sobreponen, y que miran hacia adelante con optimismo y esperanza". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Uno de los problemas estructurales del desarrollo territorial en el Perú es la fuerte concentración de población, recursos y decisiones en una sola ciudad. En urbanismo, este fenómeno se conoce como macrocefalia urbana: un territorio con una ‘cabeza’ muy grande y regiones con menor desarrollo relativo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.