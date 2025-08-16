Las islas olvidadas del conflicto

Las desafortunadas declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, acerca de la soberanía de la isla peruana de Chinería ponen, por primera vez en mucho tiempo, esta zona en el centro del debate bilateral. Ubicadas en la región Loreto y al borde de la frontera con el país cafetero, estas localidades sufren el abandono sistemático del Estado, que solo hace sentir su presencia cuando las cámaras voltean su mirada. Es entonces cuando los ciudadanos manifiestan sus quejas y evidencian las graves carencias que los obligan a buscar en los países vecinos los servicios básicos que su propio país les niega.

Ahora que las zonas fronterizas de todo el Perú reciben atención, el Gobierno tiene ante sí una gran oportunidad para promover el desarrollo económico y social con el fin de mejorar las condiciones de vida de los peruanos; de este modo reforzará el sentido de pertenencia a la patria en nuestros connacionales, a quienes hemos visto defender con convicción el suelo que les corresponde por derecho propio.

Agua potable, luz eléctrica, vías de comunicación, educación de calidad y atención médica son las principales medidas que deben ejecutar los ministerios encargados. Es menester potenciar los distritos más alejados y recuperar el principio de legitimidad del Estado. El Gobierno cuenta con los recursos necesarios; la voluntad política es imprescindible para llevar a cabo estas acciones.

Como ciudadanos, no permitamos que nuestros hermanos loretanos queden en el olvido; exijamos resultados concretos a nuestros gobernantes, por nosotros y por la integridad territorial del Perú.