Transformar residuos en oportunidades

En un país con una increíble biodiversidad y gran tradición agrícola como el Perú, aún es común ver cómo toneladas de residuos agroindustriales terminan desechados sin un segundo uso, mientras muchas comunidades enfrentan limitaciones económicas y ambientales. Sin embargo, lo que para algunos es “residuo”, para otros representa una oportunidad. Así nació QNatur, un proyecto que apuesta por la ciencia aplicada y la economía circular para generar un impacto real.

QNatur es un jabón líquido antiacné desarrollado con base en el agua residual del lavado de la quinua, un subproducto comúnmente descartado en zonas productoras como Ayacucho. Inspirados por prácticas tradicionales, decidimos validar científicamente esta sabiduría ancestral. Los resultados fueron reveladores: el agua de quinua contiene saponinas, antioxidantes y compuestos con efecto antiinflamatorio, ideales para el tratamiento natural del acné.

QNatur es una propuesta de valor sostenible: promueve el aprovechamiento de residuos agrícolas, incentiva la trazabilidad responsable y fomenta la generación de ingresos para productores locales. Bajo un enfoque de economía circular, el residuo se reinserta en un nuevo ciclo productivo, generando no solo un nuevo producto, sino también conciencia y oportunidades.

El proyecto recientemente obtuvo el primer lugar en la Global Competition 2025 de la Arizona State University. Este reconocimiento visibiliza el potencial de la ciencia universitaria en el Perú y el poder de crear soluciones sostenibles desde nuestras raíces.