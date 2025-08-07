El Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por Fiestas Patrias aun viene generando repercusiones, pero esta vez relacionadas a la salud, y en específico, a los pacientes oncológicos. Indyra Oropeza, presidenta de la asociación Con L de Leucemia y cofundadora de Semáforo Oncológico, señaló que lo dicho por la mandataria es insuficiente y carente de medidas concretas.

“Lamentablemente, lo dicho por la presidenta en su mensaje a la Nación fue insuficiente frente a la magnitud de la emergencia oncológica que vive el país. Habló de la lucha contra el cáncer, pero no presentó medidas concretas ni plazos para resolver los principales cuellos de botella que hoy impiden el acceso oportuno a tratamientos, como la aprobación de medicamentos innovadores, el financiamiento sostenido o la mejora del diagnóstico temprano”, señaló.

En ese sentido, Oropeza explicó que el anuncio de un incremento en el presupuesto oncológico resulta insuficiente si no se destraban los procesos que impiden el acceso real a los medicamentos y tratamiento de calidad.

“Hoy en el Perú, miles de pacientes con cáncer enfrentan barreras inaceptables para acceder a medicamentos esenciales. Aunque existen avances globales en tratamientos, muchos de ellos no están disponibles en el sistema público porque no han sido aprobados o incorporados en las listas oficiales”, afirmó.

Según estimaciones de Semáforo Oncológico, al menos tres mil personas se encuentran actualmente esperando la aprobación o disponibilidad de medicamentos específicos, aunque advirtió que el número real podría ser mayor, porque no todos los casos se visibilizan.

Para Oropeza, la falta de aprobación de documentos técnicos condena a los pacientes a tratamientos obsoletos, endeudamiento extremo o a morir esperando. Entre los medicamentos pendientes de aprobación se encuentran inmunoterapias, terapias dirigidas y tratamientos orales de última generación, que ya son estándar en países vecinos.

“Son fundamentales porque prolongan la vida, tienen menos efectos secundarios y en algunos casos son la única alternativa”, explicó la vocera.

En ese sentido, Oropeza señaló que Con L de Leucemia plantea algunas medidas inmediatas en la lucha contra el cáncer: