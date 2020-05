Luego de la intervención del personal de salud del hospital de San Francisco en la Provincia de La Mar (Ayacucho), al mercado de abastos de la ciudad e informaran que hay 22 infectados con el nuevo coronavirus, esta mañana los comerciantes salieron a las calles a protestar y exigir la relación completa de todas las muestras, ya que indicaban que hasta el momento a ninguno de ellos se les había llamado por teléfono o notificado en su domicilio, ni mucho menos habían recibido la visita de un personal de salud del distrito.

Los comerciantes recorrieron las calles del distrito para llegar hasta la sede de la red de salud de San Francisco que fue atendido por el Sub Director Regional de Salud de Ayacucho quien llegó la noche del miércoles a esta ciudad tras conocer el alto número de contagios. Los protestantes solicitaron un informe de la situación de salud de cada uno de ellos.

“Todas estas personas que estamos aquí exigimos que nos expliquen el resultado de las pruebas. Informan que hay 22 infectados, pero a ninguno de nosotros nos han llamado, no sabemos si estamos contagiados, nos sorprende este resultado porque todos estamos aquí y no sabemos quiénes somos los que tenemos COVID-19 y es nuestra preocupación, estamos en zozobra yo tengo familia tengo hijos han publicado los resultados y nosotros ni siquiera sabemos”, señalo uno de los comerciantes.

Los manifestantes indicaban que hasta la fecha nos les habían notificado el resultado de sus análisis. (Foto: Jorge Quispe)

El resultado no era el esperado por los comerciantes dado que el hospital no está en condiciones de atender la cantidad de contagiados por la deficiencia de recursos humanos. Hay escases de médicos, enfermeras, biólogos y además los especialistas no tienen pago hasta la fecha. De igual forma están a la espera del pronto equipamiento del hospital a este módulo COVID-19.

Ante esta situación el hospital viene ejecutando medidas preventivas. Por el momento ha acondicionado las instalaciones de una institución educativa para que sirva como lugar de cuarentena para los pacientes positivos del mercado de abastos de San Francisco.

“Ustedes tienen que estar en su casa, ¿por qué no hacen caso?, la información es confidencial se les va a llamar a quien es positivo, pero antes tenemos que acondicionar el local para que funcione adecuadamente, a todos los del mercado les pido que se retiren y se vayan a su casa, ya se les va a llamar”, señalo el infectologo Yimi Camargo Mucuri.

Por su parte en horas de la mañana la municipalidad distrital de Ayna en una reunión con las instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y miembros del comité de lucha distrital contra el COVID-19 tomaron el acuerdo de cierre total de todo negocio tiendas, talleres, restaurantes, peluquerías, entidades bancarias y cooperativas entre otros, a excepción de las farmacias que atenderán por sector. Asimismo, acordaron acatar desde mañana una cuarentena más estricta donde no se permita el ingreso ni salida de ninguna persona al distrito por siete días. Solo estará autorizado el tránsito para acudir a la farmacia o del personal de salud.

